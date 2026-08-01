7 железных правил выбора отеля для отдыха с ребенком

Вопрос подходящего отеля для путешествия с детьми всегда стоит остро. Даже безупречные фотографии на сайте не гарантируют, что на месте не окажется сюрпризов: отсутствие детского питания, запрет на купание детей в бассейне или опасный вход в море.
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