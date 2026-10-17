Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин получил травму в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром». Как сообщает СЭ со ссылкой на главного врача железнодорожников Игоря Калюжного, предварительный диагноз 24-летнего игрока — закрытый перелом наружной лодыжки правой голени, повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава, а также множественные ушибы и ссадины правой голени.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ОЖ Трамп заявил о со...
- Чемпион мира сано...
- Мурашко заявил о ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым