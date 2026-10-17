Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин получил травму в матче 11-го тура РПЛ с «Краснодаром». Как сообщает СЭ со ссылкой на главного врача железнодорожников Игоря Калюжного, предварительный диагноз 24-летнего игрока — закрытый перелом наружной лодыжки правой голени, повреждение большеберцово-таранной связки правого голеностопного сустава, а также множественные ушибы и ссадины правой голени.