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Как исправить округлые плечи и улучшить осанку

Как исправить округлые плечи и улучшить осанку

Нарушения осанки и положения плеч негативно влияют на работу всего организма. Из-за того, что нагрузка неравномерно распределяется на мышцы и суставы, появляются хронические боли в спине, нарушается дыхание и циркуляция крови.

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