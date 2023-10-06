Как исправить округлые плечи и улучшить осанку

Нарушения осанки и положения плеч негативно влияют на работу всего организма. Из-за того, что нагрузка неравномерно распределяется на мышцы и суставы, появляются хронические боли в спине, нарушается дыхание и циркуляция крови.
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