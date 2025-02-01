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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Поддержку технологии масштабирования изображения Intel XeSS получили уже более ...

Поддержку технологии масштабирования изображения Intel XeSS получили уже более ...

Поддержку технологии масштабирования изображения Intel XeSS получили уже более 150 игрКомпания Intel отчиталась, что её фирменная технология масштабирования изображения XeSS для повышения частоты кадров в играх теперь поддерживается более чем 150 играми.

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