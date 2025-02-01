Поддержку технологии масштабирования изображения Intel XeSS получили уже более 150 игрКомпания Intel отчиталась, что её фирменная технология масштабирования изображения XeSS для повышения частоты кадров в играх теперь поддерживается более чем 150 играми.
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