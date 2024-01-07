Жертв мигрантского произвола часто очерняют в нашей полиции

Коррупция правит в полиции!!!??? Значит не НАРОДУ РОССИИ НИКАКОЙ ПОМОЩИ, КСТАТИ САМ В ЭТОМ УБЕДИЛСЯ!!! И что остаётся НАМ , НАРОДУ РОССИИ, ЛИШЬ ОДНО, ВОЕВАТЬ С ЭТОЙ НАВЯЗАННОЙ киЩлячной пидерсией!!!??? Россия это государство уже аккупировано этими безмозгло-агрессивными зверями, которые покупают власть !!!??? Это как!!!??? Господа продажные, вы ещё не подавилась распродаже РОССИИ, ЗАКОНОВ И НАРОДА В ЦЕЛОМ!!!??? ЭТО ПРЕДАТЕЛЬСТВО!!!??? Я КАК ГРАЖДАНИН РФ УСТАЛ ТЕРПЕТЬ ЭТИ ВЫХОДКИ (мягко говоря) прошлых самозванцев!!!! Меня не взяли на СВО, но солдатом я остался, хоть моя Присяга была во время СССР, и если в моё поле зрения попадётся хот один сюжет описаный выше, и полиция сыграет в сторону этого импортного, я потеряю веру в служителей закона от полиции до судов и пойму что вся правоохранительная система сгниила и предала НАРОД РОССИИ!!!!!

salnikovoleg salnikov

Уральские телеграм-каналы бросились отрабатывать дружбанародную повестку - мол беспредельщики, избившие девочку в Екатеринбурге, были гражданами РФ с рождения, а потому не являются мигрантами. А потому весь хайп про избитую мигрантами Соню был чисто ради охватов, подытоживает админ одного из каналов. Такой вот многонациональный фокус-покус - раз гражданство получил, то значит не мигрант, значит "свой" человек, чего в набат-то бить, правильно? В реальности же миграционное прошлое имеет определяющее значение, так как мигранты и их отпрыски за редким исключением не интегрируются в наше общество, а создают этнические анклавы, в которых продолжают вариться в привычной для их них языково-культурной среде, будучи в ментально-цивилизационном отрыве от коренного населения РФ. Ранее полиция сообщила, что девочку избили после словесного конфликта, произошедшего в школьной столовой, где двое мелких абу-бандитов пролили на неё суп. Затаив дикую обиду на сделанное замечание (вот он закавказский менталитет, мелкий и обидчивый), решили наказать девочку после уроков, попутно избив сопровождавшего её одноклассника. Отдельно сообщается о том, что на учёт в ПДН их поставили ещё раньше - после схожих инцидентов в прошлой школе. Но эту "незначительную" деталь телеграм-степашки по понятным причинам решили оставить без внимания.