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Андрей Коваленко: «Макдэвид – сильный форвард, но зачем в наших СМИ ему спели столько хвалебных песен? Ни в какое сравнение с Овечкиным ни по трофеям, ни в доминировании он не идет»

– Все видели послематчевую трансляцию, когда вручали Кубок Стэнли. Еще можно понять, что на экране постоянно мелькал Макдэвид.

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