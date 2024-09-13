Алексей Фурсин: «Москве крайне важно взаимодействие с регионами»

На X Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур подписано соглашение между департаментами культуры Москвы и Республики Бурятия «Мы понимаем, что для нас очень важно взаимодействие с регионами России.
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