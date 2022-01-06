Записки киевлянки: Ну сколько можно ждать вторжения России? Как принца, всю жизнь?

Зачем США захватили Украину, а теперь отсюда бегут? Мы им не для этого сдавались, пусть содержат Марина РЕБРОВА Президент Украины уйдёт на новогодние каникулы, но ещё задолго до праздников, он проговорился, что устал, не видит сына и не может тому уделить родительского внимания.
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