USA Today узнал о плане Биды выступить на Олимпиаде за сборную США

Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида планирует получить американское гражданство и выступить за национальную команду США на Играх в Париже, сообщил 10 января портал USA Today.
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