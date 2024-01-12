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USA Today узнал о плане Биды выступить на Олимпиаде за сборную США

USA Today узнал о плане Биды выступить на Олимпиаде за сборную США

Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида планирует получить американское гражданство и выступить за национальную команду США на Играх в Париже, сообщил 10 января портал USA Today.

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