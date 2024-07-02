Председатель Следственного комитета поручил доложить о расследовании уголовного дела по факту совершения иностранным гражданином преступления в отношении ребенка в Калужской области

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, совершившего 27 июня 2024 года в Обнинске преступление сексуального характера в отношении 11-летней девочки (ст.
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