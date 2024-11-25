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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Neuralink запустила разработку роборуки с подключением к человеческому мозгу Ам...

Neuralink запустила разработку роборуки с подключением к человеческому мозгу Ам...

Neuralink запустила разработку роборуки с подключением к человеческому мозгуАмериканская компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk), занимающаяся разработкой интерфейсов мозг-компьютер, объявила о начале испытаний технологии, которая позволит парализованным людям силой мысли управлять роботизированной рукой.

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