Neuralink запустила разработку роборуки с подключением к человеческому мозгу Ам...

Neuralink запустила разработку роборуки с подключением к человеческому мозгуАмериканская компания Neuralink Илона Маска (Elon Musk), занимающаяся разработкой интерфейсов мозг-компьютер, объявила о начале испытаний технологии, которая позволит парализованным людям силой мысли управлять роботизированной рукой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)