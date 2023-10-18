В конце 2023 года россияне получат дополнительные выходные дни – 30 и 31 декабря. Таким образом, новогодние каникулы в 2024 году продлятся на два дня и будут длиться с 30 декабря по 8 января включительно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии