Белый дом отказался от комментария Байдена о переносе наземного наступления в секторе Газа

Белый дом отказался от комментария Джо Байдена, по-видимому, согласившись с тем, что Израилю следует отложить потенциальное наземное вторжение в сектор Газа до тех пор, пока заложники не смогут покинуть Газу.
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