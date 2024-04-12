СД «Акрона» обсудит дивиденды за 2023 год - основные события 15 апреля

В понедельник, 15 апреля, совет директоров «Акрона» даст рекомендации по дивидендам за 2023 год. Стоит отметить, что в 2022 году компания выплатила 240 рублей на акцию в виде дивидендов из нераспределенной прибыли прошлых лет.