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Районный этап областного турнира по интеллектуальной игре ´80 лет Великой Победы´ пройдет 25 апреля.

Районный этап областного турнира по интеллектуальной игре ´80 лет Великой Победы´ пройдет 25 апреля.

Турнир ´80 лет Великой Победы´ инициирован Могилевской областной организацией РОО ´Белая Русь´ в рамках праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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