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Родригао вряд ли восстановится к матчу с «Торпедо». Кузяев присоединится к сборной после кубковой игры с «Факелом»

Главный тренер «Зенита» оценил вероятность участия Родригао в матче с «Торпедо». Игра пройдет в субботу в «Лужниках» в рамках 17-го тура Мир РПЛ.

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