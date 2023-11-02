Андрей Макаревич сообщил о небывалой сплочённости граждан Израиля на концерте в Праге

Андрей Макаревич: Израильтяне ощущают себя одной семьёй после атаки ХАМАС Больше новостей в сюжете: Конфликт Израиля и Палестины Лидер рок-группы «Машина времени» сделал новое заявление о конфликте Израиля и Палестины.