Андрей Макаревич сообщил о небывалой сплочённости граждан Израиля на концерте в Праге

Андрей Макаревич: Израильтяне ощущают себя одной семьёй после атаки ХАМАС Больше новостей в сюжете: Конфликт Израиля и Палестины Лидер рок-группы «Машина времени» сделал новое заявление о конфликте Израиля и Палестины.
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