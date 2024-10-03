Дарий III. Судьба и гибель последнего Ахеменида на персидском троне

Дарий и Александр в битве при Иссе, мозаика из Помпей, I в. до н. э.В предыдущей статье мы говорили о происхождении последнего персидского царя династии Ахеменидов Дария III, об обстоятельствах его прихода к власти, политической обстановке, накануне вторжения войск Александра Македонского, состоянии персидской армии.
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