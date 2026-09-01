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Товарооборот России со странами ШОС достиг 400 млрд долларов

Товарооборот России со странами ШОС достиг 400 млрд долларов

Доля национальных валют в расчетах России со странами ШОС превысила 98%.По итогам 2025 года товарооборот России со странами ШОС достиг 400 млрд долларов.

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