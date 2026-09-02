Силуанов заявил о точках соприкосновения России и США в финансах

Первая личная встреча глав финансовых ведомств России и США состоялась на полях заседания G20 в Эшвилле, и, судя по заявлениям Антона Силуанова, она оказалась не просто формальным знакомством, а отправной точкой для возможного диалога.
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