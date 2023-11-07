Полковник Литовкин: гибель помощника Залужного не связана с его интервью

Помощник главкома ВСУ майор Геннадий Частяков погиб от взрыва подаренной на День рождения гранаты. Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин допустил в беседе с «360», что его смерть не связана с политикой.
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