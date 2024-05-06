Известный военный корреспондент ВГТРК, много лет освещающий донбасскую войну, Александр Сладков не стесняясь в выражениях прокомментировал намерение президента Франции через Китай продавить перемирие на время проведения Олимпийских игр (26 июля — 11 августа).
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