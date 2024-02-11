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В Госдепе Шольца называют "собакой Байдена": Компромат опубликовала Welt

В Госдепе Шольца называют "собакой Байдена": Компромат опубликовала Welt

В Вашингтоне канцлера ФРГ Олафа Шольца за глаза сравнивают с собакой президента США Джо Байдена.Если верить немецкому изданию Welt, в Госдепе США канцлера ФРГ Олафа Шольца называют исключительно "двуногим немецким другом" президента Джо Байдена.

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