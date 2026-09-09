Бизнес умеет находить компромисс

В 2027 году может появиться идея провести бизнес-форум с участием представителей России, США и Германии.
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