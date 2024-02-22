В СГУГиТ прошла встреча с гендиректором «Региональной строительной компании»

Гендиректор «Региональной строительной компании» Владимир Литвинов поделился знаниями и опытом об устройстве компании, а также, чему стоит уделить внимание в работе со всей структурой организации и рассказал о том, как проходят юридические процессы внутри компании.
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