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Красный Полумесяц сообщил об ужасных условиях в больнице «Аль-Амаль» в Газе

Красный Полумесяц сообщил об ужасных условиях в больнице «Аль-Амаль» в Газе

Действующая на территории Палестины организация Красный крест обращает внимание на то, что представители Организации Объединённых Наций, которые побывали в медицинском учреждении «Аль-Амаль», сочли положение дел на объекте близким к катастрофе.

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