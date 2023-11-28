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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об избиении младенца в Барнауле

Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об избиении младенца в Барнауле

Как сообщали СМИ, мать проломила череп новорожденной дочке, поскольку не могла ее успокоить Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследования уголовного дела в отношении молодой матери, которая проломила череп новорожденной дочери.

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