Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об избиении младенца в Барнауле

Как сообщали СМИ, мать проломила череп новорожденной дочке, поскольку не могла ее успокоить Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на личный контроль расследования уголовного дела в отношении молодой матери, которая проломила череп новорожденной дочери.
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