Медведев о шести чемпионствах «Зенита» подряд: «Ситуация по сравнению с временами, когда доминировал «Спартак», изменилась. Ненависть к поражениям – в нашем генном коде»

– В 2023 году «Зенит» выиграл десятое чемпионство и завоевал вторую звезду на эмблему. Насколько этот момент получился эмоциональным? – Если бы в 2018 году кому-то сказали, что «Зенит» в ближайшие годы выиграет шесть чемпионств подряд, два Кубка и пять Суперкубков, думаю, вряд ли в это поверили.