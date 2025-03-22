Александр Поповичев: Мы делаем всё, чтобы люди, которые приходят на наши концерты, оставались под впечатлением

Руководители и участники Государственного Академического ансамбля песни и танца Тамбовской области "Ивушка" не так давно были награждены памятными медалями "Всемирного фестиваля молодежи 2024 года" и это далеко не первая награда коллектива.
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