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Никита Поршнев выигрывает суперспринт на Кубке России в Рязани

Никита Поршнев выигрывает суперспринт на Кубке России в Рязани

Русский биатлонист Никита Поршнев одержал победу в квалификации суперспринта на Кубке России в Рязани, завершив дистанцию с одним промахом.

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