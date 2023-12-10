Без названия

Сегодня в 19.00 провожу онлайн-встречу для гостей книжного магазина Книжный день. Будем обсуждать ключевые события 2023 года в контексте Специальной военной операции.
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Сегодня в 19.00 провожу онлайн-встречу для гостей книжного магазина Книжный день. Будем обсуждать ключевые события 2023 года в контексте Специальной военной операции.
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