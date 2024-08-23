В Исландии началось извержение вулкана Сундхнукур у города Гриндавик. Объявлена эвакуация близлежащего района, сообщила телерадиокомпания RUV со ссылкой на представителя пожарной службы Гриндавика Эйнара Свена Йонссона.
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