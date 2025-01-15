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Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил Трампа и договорился о встрече

Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил Трампа и договорился о встрече

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре поблагодарил избранного президента США Дональда Трампа за помощь в достижении сделки в секторе Газа и договорился с ним о будущей встрече.

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