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МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Довольны не все

МОК разрешил россиянам и белорусам участвовать в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом. Довольны не все

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские и белорусские спортсмены, которые прошли отбор в своих дисциплинах, смогут принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году, но не под своими национальными символами, а в качестве нейтральных атлетов.

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