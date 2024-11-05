Госдума рассмотрит закон о мгновенном уведомлении водителей о нарушении ПДД

Законопроект, предусматривающий мгновенное предупреждение водителя о нарушении ПДД, внесут на рассмотрение Госдумы депутаты от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым, 5 ноября сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.