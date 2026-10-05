7 пар фигуристов: как лёд сводил, разлучал и снова соединял

Фигурное катание — спорт, где партнёры проводят друг с другом больше времени, чем с кем-либо ещё: тренировки, турниры, гастроли, одни и те же самолёты и раздевалки.
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