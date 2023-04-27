Чем опасен процесс «приватизации» российской армии

В предыдущей публикации по теме пересмотра подходов к целеполаганию и методам проведения СВО на Украине мы обсуждали необходимость более рационального использования ресурса ЧВК «Вагнер», материально-технического и, что куда важнее, человеческого.
В предыдущей публикации по теме пересмотра подходов к целеполаганию и методам проведения СВО на Украине мы обсуждали необходимость более рационального использования ресурса ЧВК «Вагнер», материально-технического и, что куда важнее, человеческого.
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