Разгром османского флота в битве при Лепанто

Х. Луна. «Битва при Лепанто» (1887). Дон Хуан Австрийский на борту корабля Real 450 лет назад, 7 октября 1571 года, произошло последнее в истории крупное и самое ожесточённое сражение галерных флотов – битва при Лепанто.
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