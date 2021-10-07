Разгром османского флота в битве при Лепанто

Х. Луна. «Битва при Лепанто» (1887). Дон Хуан Австрийский на борту корабля Real 450 лет назад, 7 октября 1571 года, произошло последнее в истории крупное и самое ожесточённое сражение галерных флотов – битва при Лепанто.