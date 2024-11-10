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Царьград

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Читинка умерла во время операции, которую назначили по ошибке

Читинка умерла во время операции, которую назначили по ошибке

Ненужная операция привела к смерти жительницы Читы.В суде уже во второй раз рассматривается дело, связанное со смертью пациентки из Читы.

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