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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева: «Я очень эмоциональный человек. Если у меня плохое настроение, я колочу по мячам, ломаю ракетки, бью себя»

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2026 Мирра Андреева рассказала Энди Роддику о том, как относится к критике из-за эмоциональных всплесков на корте.

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