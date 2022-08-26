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Жители Самарской области поблагодарили полицейских за работу

Жители Самарской области поблагодарили полицейских за работу

В августе текущего года к сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области через сервис приема обращений на официальном сайте облглавка от жителей города Новокуйбышевск поступили сообщения с просьбой привлечь к ответственности лиц, возможно причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.

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