Жители Самарской области поблагодарили полицейских за работу

В августе текущего года к сотрудникам УНК ГУ МВД России по Самарской области через сервис приема обращений на официальном сайте облглавка от жителей города Новокуйбышевск поступили сообщения с просьбой привлечь к ответственности лиц, возможно причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.