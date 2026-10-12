Житель Новосибирска получил 15,5 лет за 4 кг наркотиков

Новосибирский суд приговорил местного жителя к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за производство синтетического наркотика альфа-PVP в подпольной лаборатории, которую он организовал по указанию куратора из мессенджера.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Новые переговоры ...
- ХЛ Полиция Дербента ...
- ЛБ Светлана Пермяков...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым