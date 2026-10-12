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Царьград

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Житель Новосибирска получил 15,5 лет за 4 кг наркотиков

Житель Новосибирска получил 15,5 лет за 4 кг наркотиков

Новосибирский суд приговорил местного жителя к 15 годам и 6 месяцам колонии строгого режима за производство синтетического наркотика альфа-PVP в подпольной лаборатории, которую он организовал по указанию куратора из мессенджера.

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