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За три месяца 2024 года в Туле отремонтировали 13,6 тысяч квадратных метров дорог

За три месяца 2024 года в Туле отремонтировали 13,6 тысяч квадратных метров дорог

За три месяца 2024 года в Туле отремонтировали 13,6 тысяч квадратных метров дорог. Ремонтные работы проводят подрядные организации и сотрудники Центра организации дорожно-транспортного движения Тулы в составе восьми бригад.

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