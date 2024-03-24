За три месяца 2024 года в Туле отремонтировали 13,6 тысяч квадратных метров дорог. Ремонтные работы проводят подрядные организации и сотрудники Центра организации дорожно-транспортного движения Тулы в составе восьми бригад.
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