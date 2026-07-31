87 лет на страже государственной тайны: Служба специальной связи России отмечает день образования 1 августа 2026 года исполняется 87 лет со дня образования Сл.
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87 лет на страже государственной тайны: Служба специальной связи России отмечает день образования 1 августа 2026 года исполняется 87 лет со дня образования Сл.
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