Политнавигатор Нынешнему украинскому руководству не удастся спрятаться после проигрыша в конфликте – практика чеченских террористов показывает, что российские спецслужбы найдут их даже спустя годы.
«Вы все умрете. От русских не спрятаться»: Арестович пугает киевский режим ликвидацией
Комментарии
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лл
лина любимцева
жЫдо-бандэровский режим в Киеве подлежит ликвидации.. ОДНОЗНАЧНО!!
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15 час.
СХ
Сергей Храмов
Паступление и его скорость в СВО на Украине зависит от того, сколько войск будет переброшено Мордвичеву для реализации наступления. РВСН.
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8 час.
Михаил Фадеев
Киборгов своих накачивает на более яростное сопротивление, а заодно отсрочивает личное для себя возмездие русских - периодически прикидывается укрофобом.
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8 час.
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