Марочко: ВС России уничтожили командный пункт ВСУ под Белогоровкой

Российские артиллеристы нанесли точный удар по замаскированному пункту управления ВСУ и оборонительным сооружениям в лесном массиве северо-западнее Белогоровки (ЛНР), сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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