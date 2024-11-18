В Калуге 56-летний мужчина попал под машину

В воскресенье утром в пригороде Калуги произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. По предварительным данным, 17 ноября в 7 часов 20 минут на улице Буровой в поселке Резвань города Калуги 65-летний водитель машины Volkswagen Polo допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в запрещенном месте.