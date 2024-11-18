Калуга-поиск
ОбществоПолитикаЗдравоохранениеДТППогодаОбразованиеСпортПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калуга-поиск

39 подписчиков

Свежие комментарии

В Калуге 56-летний мужчина попал под машину

В Калуге 56-летний мужчина попал под машину

В воскресенье утром в пригороде Калуги произошла авария, в результате которой пострадал пешеход. По предварительным данным, 17 ноября в 7 часов 20 минут на улице Буровой в поселке Резвань города Калуги 65-летний водитель машины Volkswagen Polo допустил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть в запрещенном месте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх