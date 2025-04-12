Лавров заявил о подготовке Запада к новой войне

Евро-атлантическое сообщество сосредоточило все усилия на подготовке к новой войне. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на Анталийском дипломатическом форуме, которое транслируется на официальном сайте МИД России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии