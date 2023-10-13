Наталья Сергунина: Определены победители архитектурного конкурса ВДНХ «Золотой колос»

В столице подвели итоги первого конкурса «Золотой колос», посвященного развитию территории ВДНХ. Участники — молодые архитекторы, дизайнеры и специалисты в области строительства — предлагали свои проекты комплексного обновления пяти въездных групп выставки: «1-й Северный», «2-й Северный», «3-й Северный», Совхозного и Хованского въездов.
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