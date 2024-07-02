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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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На Западе всё будет так же, как и на Украине

Тут   я  на  днях   где-то   видела   текст,  в  коем  автор  размышляет  на  тему,   закроют  ли   шпротникам  выезд  из  их   лимитрофий  после того,   как  придёт   их  черед  идти  на  войну     с  Россией,     и  приходит   к  выводу,     что таки  да,  закроют, несмотря  на  то,  что   в  ЕС  типа      везде  свободное  передвижение.

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